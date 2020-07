China verzeichnet stärksten Anstieg seit April

Stadt in China testet alle sechs Millionen Einwohner

Bei zwölf weiteren Menschen in Dalian wurde das Coronavirus ohne Symptome nachgewiesen. In China werden SARS-CoV-2-Fälle ohne Symptome getrennt gezählt. Die Behörden hatten am Sonntag angekündigt, alle sechs Millionen Einwohner von Dalian innerhalb von vier Tagen zu testen. Der Infektionsherd breitete sich mittlerweile auf neun weitere Städte in fünf Regionen aus. In der 1500 Kilometer von Dalian entfernten Provinz Fujian erklärten die Behörden, in den „Kriegsmodus“ schalten zu wollen, nachdem ein asymptomatischer Covid-19-Fall aus Dalian eingereist war.