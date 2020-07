Kim Kardashian hysterisch weinend im Auto mit West

Kim Kardashian hat offenbar den Versuch unternommen, sich mit ihrem Ehemann Kanye West auszusprechen. Die TV-Millionärin wurde am Montag weinend neben dem Rapper in einem Auto vor seiner Ranch in Cody in Wyoming gesehen. Dorthin hatte sich der Rapper zurückgezogen, nachdem er seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hatte.