Maskentragen in der Gastronomie wird empfohlen

Er habe gemeinsam mit Tourismuschef Bernhard Pichler-Koban am vergangenen Freitag auf die Corona-Cluster in der Salzkammergut-Metropole - dort mussten 14 Hotels und zwei Bars geschlossen werden - reagiert: „Wir haben den Gastronomie-Mitarbeitern, die intensiven Gästekontakt haben, das Tragen von Masken empfohlen. Velden ist noch immer coronafrei, und wir werden alles unternehmen, damit es so bleibt.“ Nach wie vor gelte ja auch die Verordnung vom 10. Juli, wonach von 21 bis ein Uhr im öffentlichen Raum Masken zu tragen seien.