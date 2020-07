Jetzt kommt endlich der Sommer!

Der Traum vom Sommer wird nun wahr – zumindest am Dienstag. „Da wird es nur wenige Wetterstationen geben, die die 30-Grad-Marke nicht knacken“, lässt Meteorologe Christian Pehsl von der ZAMG Baderatten frohlocken. Und es könnten sogar Temperaturrekorde purzeln. Denn in obersteirischen Tälern dürfte das Thermometer auf bis zu 34 Grad klettern – so hoch wie noch nie in diesem Jahr!