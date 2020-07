Höchstrichter entscheiden im Fall Lisa Alm

Absichtlich schwere Körperverletzung mit Todesfolge, acht Jahre Haft. So lautete das Urteil für Petronela T. (31), ausgesprochen Anfang Dezember 2019 im Schwurgerichtssal in Salzburg. Hintergrund ist der aufsehenerregende Tod des Promi-Wirten Erich T. (57), damals Chef der Lisa Alm in Flachau. Ein Messerstich in den Oberkörper im Zuge eines alkoholgetränkten Ehestreites Anfang März 2019 hat zu seinem Tod und zum Mordprozess geführt.