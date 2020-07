Wer übern Horizont hinausblicken will...

Weil „horizontal20“ alle Sinne ansprechen will, mit allen Sinnen das Schauen hinter bestimmte Dinge fördern will, gibt es am Sonntag Worte für Ohr und Hirn: „Hafner goes Hafner“ erinnert an den viel zu früh verstorbene Kärntner Literat und Übersetzer Fabjan Hafner (1966-2016), in dessen Werk sich die beiden Landessprachen Slowenisch und Deutsch auf Augenhöhe begegnen. „Zwischen zwei Sprachen wuchs ich auf, und manchmal hätte es mich fast aufgerieben zwischen ihnen. Beide Sprachgruppen erheben mehr oder minder insgeheim doch den Alleinanspruch auf Zugehörigkeit“, sagte Fabjan Hafner und widersetzte sich diesem Alleinanspruch durch zweisprachiges Arbeiten. Mit Zdenka Hafner-Čelan, Maximilian Achatz, Magda Kropiunig und dem Duo Masis - Karen Asatrian und Anna Hakobyan - lädt Ferdinand Hafner am Sonntag, 2. August (19 Uhr), zur Lesung nach Suetschach 44 bei Feistritz im Rosental ein. Infos unter www.horizontal20.at oder auch 0676/ 843 1234 18.