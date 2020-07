„Ride 4“: Neuer Trailer zeigt hohen Detailgrad

Entwickler Milestone hat einen neuen Trailer zu seinem am 8. Oktober für PC (via Steam), PS4 und Xbox One erscheinenden Motorrad-Rennspiel „Ride 4“ veröffentlicht. Er zeigt den hohen Detailgrad der virtuellen Öfen: So verändern sich etwa die Cockpit-Anzeigen für Geschwindigkeit, Temperatur und Traktionskontrolle in Echtzeit - und sogar das Öl vibriert mit den Bewegungen des Motorrads.