Nach Lehre droht die Abschiebung

In Salzburg sind etwa 90 Personen betroffen. Sie müssten das Land verlassen und von ihrer Heimat aus die Rot-Weiß-Rot-Karte für ein Bleiberecht in Österreich beantragen. „Wir sprechen von jungen Menschen, die in Österreich Schutz und Perspektiven suchten und gesetzeskonform als Lehrlinge in Mangelberufen angestellt wurden“, betont Schiester. Sie hofft auf Unterstützung von der Wirtschaftskammer. Immerhin sind 50 Prozent aller betroffenen Lehrlinge in der Gastronomie beschäftigt.