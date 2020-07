Bayern-Star verletzt sich gleich im 1. Training

Bayern will am 8. August im Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen, nach einem 3:0 im Hinspiel sind die Chancen bestens. Auf das danach in Portugal anstehende Finalturnier der letzten acht Mannschaften will man sich offenbar an der Algarve mit einem Kurztrainingslager vorbereiten. „Natürlich haben wir das geplant“, bestätigte Flick einen Bericht der „Bild am Sonntag“.