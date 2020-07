Flüchtlinge: Rom verspricht Lampedusa Hilfe

Werden auf Virus getestet

Inzwischen kamen weitere Geflüchtete in Süditalien an. Das italienische Tankschiff „Cosmo“, das 108 Migranten in maltesischen Gewässern gerettet hatte, landete am Samstagnachmittag im Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo. Die Migranten werden auf das Coronavirus getestet.