Corona drosselt deutsches Urlauber-Reisewochenende

„Es ist traditionell das stärkste Reisewochenende im ganzen Sommer“, betonte ÖAMTC-Sprecherin Aloisia Gurtner am Mittwoch in der „Krone“. Ab Montag starten im deutschen Bayern und in Baden-Württemberg die Sommerferien. Doch im Corona-Sommer blieb der Verkehr auf der Tauernautobahn hinter den Erwartungen zurück.