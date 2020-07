Nach Brutalo-Grätsche: Diagnose bei Mbappe ist da!

Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain hat sich im Finale des französischen Cups keine Knöchelfraktur zugezogen. Wie PSG am Samstag bestätigte, erlitt der 21-Jährige beim 1:0-Sieg über AS Saint-Etienne am Freitagabend eine Verstauchung des rechten Fußknöchels.