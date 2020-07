Zoo-Brillenpinguine freuen sich über Verstärkung

Die zehn Brillenpinguine, die am 7. Juli aus dem Erlebniszoo Hannover in ihrer neuen Heimat im Zoo Salzburg eingetroffen sind, haben am Freitag Verstärkung von zwölf Artgenossen erhalten. Die Neuankömmlinge genossen nach ihrer Ankunft aus den Niederlanden gleich ein Bad im Wasserbecken. „Jetzt haben wir eine kleine Kolonie“, freute sich Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner über den Zuwachs.