„Drohne auf Schienen“ soll Tunnel sicherer machen

Die „Drohne“ soll an einer Schiene in der Tunneldecke mit bis zu 100 km/h fahren können. Das Gerät wird mit einer Kamera, einer Wärmebild-Kamera sowie einer „Time to flight“-Kamera, die ein dreidimensionales Bild liefern kann, ausgestattet, integriert sind zudem Mikrofon und Lautsprecher. „Im Fall eines Brandes mit starker Rauchentwicklung soll diese Entwicklung sowohl den Einsatzkräften als auch eventuell noch im Tunnel befindlichen Personen lebensrettende Informationen liefern können“, so die Hoffnung der Asfinag.