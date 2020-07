Palermo wird für WTA-Chef beispielhaft für Saison

Mit dem Turnier in Palermo beendet die Tennis-Tour der Damen ab 3. August ihre Zwangspause. WTA-Chef Steve Simon setzt große Hoffnungen in den Auftakt, der beispielgebend für die weitere Saison in der Coronavirus-Pandemie sein soll. „Es war viel harte Arbeit nötig. Hoffentlich haben wir einen Weg gefunden, der es erlaubt, in diesem Umfeld Turnier-Tennis zu spielen“, erklärte Simon.