„Arrogant!“ Lampard knöpft sich Liverpool vor

Kampf um Champions League

Am Ende betonte der Ex-Profi jedoch: „Es ist vorbei. Im Spiel wird man emotional.“ Nach der Niederlage muss Chelsea (4.) weiter um die Champions League zittern. Die „Blues“ bekommen es am letzten Spieltag am Sonntag mit den um die Europa League kämpfenden Wolverhampton Wanderers (6.) zu tun.