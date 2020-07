Moped-Lenkerin bei Kollision schwer verletzt

Eine Mofa-Lenkerin ist am Dienstag in Graz bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei dürfte ein 81-Jähriger Autofahrer die Frau übersehen haben, als er von einem Supermarktparkplatz in die Straße einbog. Sie erlitt Gesichtsverletzungen und wurde ins LKH Graz eingeliefert, der Pensionist blieb unverletzt.