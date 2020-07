30 deutsche Linden für den Linzer Hauptplatz

An heißen Tagen kühlt eine Baumreihe am Hauptplatz die mittlere Strahlungstemperatur – also jene Temperatur, die man wahrnimmt – im 24-Stunden-Schnitt um bis zu 12 Grad Celsius ab. „Gerade in der Klimakrise kann es vor allem in der Stadt gar nicht genügend natürliche Klimaanlagen in Form von Bäumen und Innenstadtgrün geben“, frohlockten die Grünen. Und auch VP-Stadtgrünreferent Bernhard Baier ist überzeugt: „Zusammen mit dem Baumpflanzungskonzept machen wir damit einen weiteren großen Schritt.“ Warum man nicht auf heimische Bäume zurückgriff, sondern deutsche Linden wählte, argumentiert Baier so: „Wir haben uns bewusst für Winterlinden entschieden, die es in dieser Größe und in dieser Stückzahl bei uns leider nicht gab.“