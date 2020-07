Wieder weniger Arbeitslose

Gegenüber Mitte März, als die Corona-Krise erstmals das Land erschütterte, beträgt das Plus bei den Arbeitslosen nun 15,2 Prozent, das sind 8114 Personen ohne Anstellung mehr. Dennoch geht die Zahl immer stärker zurück: „Alleine in der vergangenen Woche konnten wir 402 Niederösterreicher vermitteln“, sagt Sven Hergovich vom AMS. Landesrat Martin Eichtinger ist mit Vergleichen dennoch vorsichtig: „Wir hatten zuletzt 80 Prozent mehr Neuaufnahmen als im Vergleichszeitraum des Jahres 2019.“ Weil dem aber Kündigungswellen vorausgegangen waren, sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Aber: „Wir sind auf einem guten Weg“, so Eichtinger.