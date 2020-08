„Flight Simulator“ hebt ab: Die Games im August

Ein wahrer Veröffentlichungsreigen steht schließlich am 28. August an: Mit „viel Action“ und „wilden Torschüssen“ will „Captain Tsubasa: Rise of new champions“ zum einen auf PC, PS4 und Switch frischen Wind in das Fußball-Genre bringen, zum anderen schickt das stark an Nintendos „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erinnernde Action-Rollenspiel „Windbound“ PC- und Konsolenspieler auf eine Reise zu verwunschenen Inseln voller Geheimnisse.