„Route zu billig“: Lkw-Flut über den Brenner

Keine Begünstigungen in der Schweiz

„In der Schweiz wird Diesel, der Treibstoff der Lkw, nicht steuerlich begünstigt“, erklärte VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Zudem würden in der dort 2001 eingeführten Lkw-Maut auch die sogenannten externen Kosten, wie Schäden an Umwelt, Gesundheit und Straßen, berücksichtigt. Im Unterschied zu Österreich gebe es auf den Schweizer Autobahnen auch „de facto keine Toleranz beim Überschreiten von Tempolimits“. Zudem führe eine niedrige Lkw-Maut in Italien und Deutschland auch zu mehr Transit-Lkw in Österreich.