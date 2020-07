„Budget nicht so groß!“ Lazaros Zukunft offen

„Ich kann mir vorstellen, dass unser (Transfer-, Anm.) Budget nicht so groß ist wie im Jänner, bevor all das begonnen hat“, sagte Trainer Steve Bruce vor dem Liga-Spiel bei Brighton am (heutigen) Montagabend mit Verweis auf die Covid-19-Pandemie. Für Lazaro gelte wie für alle anderen ausgeliehenen Spieler: „Diese Spieler gehören anderen Teams, ich denke nicht, dass die Lage binnen einer Woche geklärt ist. Wir müssen nun sehen, wie die jeweilige Situation und die wirtschaftlichen Wünsche ihrer Klubs sind.“