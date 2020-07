Notarztheli flog Frau nach Herzinfarkt ins Spital

Lebensrettende Kooperation der Einsatzkräfte aus Wien und Niederösterreich Sonntagabend in Wien-Liesing: Bei einer 57-Jährigen bestand der Verdacht auf Herzinfarkt - nach der Erstversorgung wurde die Patientin vom in Bad Vöslau (NÖ) stationierten Notarzthubschrauber Martin 5 in ein Krankenhaus geflogen.