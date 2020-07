Mopedlenker unter Drogen beschimpfte Busfahrer

Ein 31-jähriger Mopedfahrer wirft einem Obuslenker (58) vor, beim Ausfahren aus der Haltestelle am Sonntag in Salzburg-Lehen seine Freundin seitlich gestreift zu haben. Die Frau saß am Sozius und verletzte sich am rechten Fuß sowie im Hüftbereich. Der 31-Jährige stand beim Unfall unter Drogen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.