Thiem: 25 aus 28! Ferien nach dem „Corona-Stress“

25 Siege in 28 Spielen - Thiems Corona-Bilanz! In Belgrad und bei den Austrian Pro Series holte er zwei Turniersiege auf Sand, in Berlin folgten zwei Trophäen auf Rasen und Hartplatz. „Die Exhibitions in Berlin waren echt cool, lässige Locations und perfekte Bedingungen“, bilanzierte Dominic nach dem Zweisatzsieg im gestrigen Endspiel gegen Sinner.