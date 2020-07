Faszination Fasten: Begleiter am Weg zu Balance

„Fasten bringt einen in die Mitte“

Die 54-Jährige erlebte mit ihrem Mann Joachim schon einige Male selbst die faszinierende Wirkung des Fastens. Im Fastenkolleg in Nürnberg machten sie schließlich dann auch beide die Ausbildung zum Fastenbegleiter. „Fasten bringt einen in die Mitte zurück“, sagt Helga Leitner. „Man riecht und schmeckt intensiver“, bestätigt Joachim, der nach dem Rückzug von seinem Elektroinstallationsbetrieb nun seine Frau tatkräftig unterstützt.