„Unsere Emilia kann endlich wieder essen!“

Neue Therapie für Emilia

Dann entschied sich die Familie für eine Therapie in der erst im Herbst 2019 eröffneten Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche in Bad Erlach (NÖ). Die Kärntner Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde Dr. Anna Cavini hat diese Klinik mit aufgebaut und die Leitung übernommen: „Es kommt leider häufig vor, dass Kinder, die über eine Sonde ernährt werden müssen, die Fähigkeit einer normalen Nahrungsaufnahme verlieren.“ Aber nach intensiver, auch spielerischer Therapie durch die Experten der Klinik hat Emilia allmählich wieder mit dem Essen und Trinken begonnen. Eine große Rolle spielt dabei auch ihr Teddybär. Dr. Cavini: „Wenn es Emilia nicht so gut geht, dann motiviert sie der Bär weiterzumachen!“