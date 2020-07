Hund aus Messie-Haus gerettet: „Er lebte in Angst“

Der elfjährige Vierbeiner musste wahrscheinlich die meiste Zeit unter dem Tisch in dem Messie-Haus in Paternion leben. Zusammen mit 34 verwahrlosten Kaninchen. Er dürfte so wie die Nagetiere wohl nie das Tageslicht gesehen haben. Außerdem ist das Tier krank - und das wegen Vernachlässigung. Tumore im Ohr und an den Hoden müssen operiert werden.