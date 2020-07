Salzburg: Maskenpflicht in allen Amtsgebäuden

Seit knapp zwei Wochen dürfen bereits die Ämter im Kiesel-Gebäude und in der Schwarzstraße 44 nur mit Maske betreten werden. Ab Montag gilt die Pflicht auch in einem Dutzend weiterer Gebäude wie dem Schloss Mirabell, den Faberhäuern, Rathaus, Imhofstöckl und in der Auerspergstraße 7.