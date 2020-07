Coronavirus: Tokio ruft höchste Warnstufe aus

Aufgrund steigender Zahlen an Corona-Neuinfektionen haben die Behörden in Tokio die höchste Warnstufe ausgerufen. Das Virus scheine sich wieder auszubreiten, sagte Gouverneurin Yuriko Koike am Mittwoch nach einem Expertentreffen. Den Experten zufolge steigen die Infektionszahlen vor allem bei jungen Menschen, in Szenevierteln, in Familien und am Arbeitsplatz an.