St. Pölten: Austrianer kommt - zwei Spieler gehen!

„Mit der Verpflichtung von Michael ist es uns gelungen, einen flinken und dynamischen Spieler für die Rechtsverteidigerposition zu uns zu holen“, so SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer. „Er hat trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung sammeln können und sehr gute Anlagen, um dem Team in der kommenden Saison helfen zu können.“