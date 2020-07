NHL-Testspielauftakt: Raffl kracht auf Pittsburgh

Die Pflichtspiele starten am 1. August. Für die jeweils vier besten Teams der Conferences, darunter Philadelphia am 2. August gegen Boston, geht es hierbei um die endgültige Setzliste für die erste Play-off-Hauptrunde. Die restlichen Clubs spielen gleichzeitig in der Qualifikation (best of five) die verbleibenden Plätze aus. Arizona trifft ab 2. August auf die Nashville Predators.