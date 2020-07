Finalsieg! Dominic Thiem jubelt nach Rasen-Krimi

Die zwei abgewehrten Breakbälle zu Beginn des zweiten Satzes „waren der Wendepunkt“, wie Thiem im ersten Interview auf dem Court betonte. „Da hatte ich aber auch Glück“, gestand der Niederösterreicher, der von einem „guten und sehr interessanten Match auf Gras“ sprach, in dem er am Ende einfach „der Glücklichere“ war. Thiem bleibt nun in Berlin, nach einem Ruhetag geht es für ihn ab Freitag in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof auf Hartplatz weiter.