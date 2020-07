Auch England führt nun Maskenpflicht im Handel ein

Nach langem Zögern führt England im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine Maskenpflicht in Geschäften ein. Die Maßnahme soll am 24. Juli in Kraft treten, hieß es am späten Montagabend. Wer sich nicht an die neue Regel hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 100 Pfund (rund 110 Euro) rechnen.