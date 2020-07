Nach Weltreise-Stopp geht es nun über die Alpen

Start des so noch nicht absolvierten Trans-Alp-Trails: Am 1. August (Domplatz, 8) – in 17 Tagen warten 400 km, stolze 18.000 Höhenmeter. Zu einer Zeit, in der das abenteuerhungrige Paar vorm Corona-Chaos Olympia in Tokio als Ziel hatte. So aber endete die Weltreise in Mexiko, kamen sie mit Glück wohlbehalten heim.