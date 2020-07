Covid-19-Immunität wirkt vielleicht nur kurze Zeit

Tests an genesenen Covid-19-Patienten haben jetzt gezeigt, dass diese ihre Immunität gegen eine erneute Infektion mit dem Virus schon nach wenigen Monaten wieder verlieren können. Das ist das Ergebnis einer am Montag vorgestellten Studie des renommierten King‘s College in London, für die Forscher über 90 bestätigte Fälle auf Antikörper untersucht haben.