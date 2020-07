Marsalek soll 20 Mio. Euro an Deal verdient haben

Er soll Informant der FPÖ gewesen, über ausgezeichnete Kontakte zum russischen Militär und Geheimdiensten verfügt und diese auch für sich genutzt haben. Tag für Tag erscheinen neue brisante und abenteuerliche Details aus dem mutmaßlichen Doppelleben des international gesuchten Wirecard-Vorstands Jan Marsalek. Wie berichtet soll der untergetauchte Österreicher die Absicht gehabt haben, in Libyen eine Miliz aufzubauen. Dies ging über eine „Absichtserklärung“ des Verteidigungsministeriums in Wien aber nicht hinaus. Profit dürfte Marsalek allerdings aus einem Deal mit einer Zementfabrik in Libyen geschlagen haben. Von 20 Millionen Euro ist da die Rede.