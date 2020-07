Favoriten-Krawalle: Vier Rädelsführer ausgeforscht

Die Konflikte in Wien-Favoriten seien nur „die Spitze des Eisbergs“ in Sachen Parallelgesellschaften und Brennpunkte. Faktoren, die hier eine entscheidende Rolle spielen, sind laut Raab nicht nur mangelnde Deutschkenntnisse oder patriarchale Strukturen: „Man muss sich vor Augen führen, dass auch der Anteil an ausländischen Staatsangehörigen in Wohngebieten entscheidend ist. Fast jeder Zweite, der in Favoriten lebt, ist im Ausland geboren.“