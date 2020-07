30-Jähriger in Texas starb nach Covid-19-Party

Im US-Bundesstaat Texas ist ein 30-Jähriger an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, nachdem er an einer Covid-19-Party teilgenommen hatte. Der Gastgeber sei selbst mit dem neuartigen Virus infiziert gewesen, teilte die Chefmedizinerin am Methodisten-Krankenhaus in San Antonio, Jane Appleby, in einem am Sonntag von US-Medien verbreiteten Video mit.