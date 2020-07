Musik aus aller Welt auf der Grazer Murinsel

Klassisches Finale

Achim Kirchmair spielt samt David Jarh am 6. 8. auf, das Duo Samambaia feat. Daniela Procopio am 7. 8., dann kommen noch Gisele Jackson und Raphael Wressnig am 8. August. Am letzten Wochenende kann man das Nenad Vasilic Trio (13. 8.) erleben, dann Georg Gratzer mit seinem Trio de Janeiro (14. 8.) und wie gewohnt zum großen Finale Ismael Barrios, der mit seinem Sexteto Caribe am 15. August ordentlich einheizen wird. Die Konzerte auf der Murinsel beginnen jeweils um 20 Uhr!