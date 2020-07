Mutter und Tochter verwirklichen sich gemeinsam

20 Jahre hat Mutter Tanja Erlacher in der Orthopädie Praxis ihres Mannes gearbeitet. Nach seinem tragischen Unfall nahm sie sich deshalb erst einmal ein Jahr Auszeit, ehe sie mit ihrer Tochter ein gemeinsames Projekt startete. Eineinhalb Jahre ist das nun her - und nun sind die beiden wieder voller Tatendrang. Anfang Juni haben sie ihr minimalistisches „Golden Soul“ Geschäft in der Kaigasse in Salzburg eröffnet.