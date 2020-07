Ist das wirklich alles normal?

Es beschleicht einen das Gefühl der Massenabfertigung, wenn es um Transfers zwischen Red Bull Salzburg und Rasenballsport Leipzig geht. Kaum wurde ein Deal abgeschlossen, wird der nächste in Angriff genommen. In diesem Fall war Hee-Chan Hwang „der Nächste“. Genauer gesagt war der Südkoreaner der 17. Spieler, der von der Mozartstadt nach Deutschland transferiert wurde. Viele seiner Vorgänger sorgten auch in Deutschland für Furore, etwa Naby Keita, Konrad Laimer, Dayot Upamecano oder Peter Gulacsi. Manche wie Nils Quaschner oder Thomas Dähne floppten wiederum.