„Finding Wonderland“ für den guten Zweck

Broadwaykomponist Frank Wildhorn ist beileibe kein Unbekannter. Er inszenierte sehr erfolgreich u.a. „Jekyll And Hyde“ oder „Rudolf“ und schreibt unaufhörlich an neuen Stücken und Ideen. Während des Corona-Lockdowns in den USA hatte Wildhorn eine besondere Idee: er hat das Video „Finding Wonderland“ mit vielen seiner Lieblingssänger gedreht, um damit Geld für die WHO zu sammeln.