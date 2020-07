Immer mehr pfeifen auf Masken in den Grazer Öffis

In den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt weiterhin in ganz Österreich die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aber immer mehr Fahrgäste pfeifen darauf, etwa in den Straßenbahnen und Bussen der Graz Linien: Aktuell werden dort pro Tag vom beauftragten Unternehmen GPS rund 3000 Passagiere auf das Mitführen eines gültigen Fahrausweises sowie das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes kontrolliert. Dabei zeigt sich laut Aufzeichnungen und Beobachtungen der Kontrolleure: Rund zehn Prozent der Fahrgäste halten sich nicht an die gültige Covid-19-Verordnung.