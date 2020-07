Im „Darknet“ bestellt: Drogen sichergestellt

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der beiden Einheimischen im Alter von 18 und 19 Jahren. Im Juni bestellten sie über das „Darknet“ Drogen und ließen sich diese an einen Wohnsitz in Biberwier liefern. In mehreren abgefangenen Paketen konnten Crystal Meth, Amphetamine und Kokain sichergestellt werden.