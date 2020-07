Patrone in Postfach: Atomkritiker mit Mord bedroht

„Lassen uns nicht einschüchtern“

Konkret hat er in letzter Zeit recht kritisch über die Korruptionslawine rund um den Ausbau der beiden AKW-Blöcke 3 und 4 in Mochovce berichtet. Auch sein Chefredakteur gibt eine klare Parole aus: „Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden die Korruptionsfälle bis in die höchsten Kreise verfolgen.“ Ein journalistisches „Credo“, das auch bei uns in der „Krone“ als Leitsatz gilt!