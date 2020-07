Hotelier wehrt sich: „Tirol ist nicht Ballermann“

Und welche Form des Tourismus gut oder schlecht ist, entscheidet ohnedies der Gast. „Nachdem wir tagtäglich mit dem Gast zu tun haben, wissen wir auch am besten, was der Gast will und was gut ist für unseren Tourismus!“ Dass man Tirol wegen Corona das Ballermann-Image umgehängt hat, versteht Gerber ebenfalls nicht: „Es gibt ein paar Orte in Tirol, in denen mehr Partys stattfinden. Doch von Ballermann sind wir da weit entfernt. Der Großteil des Tiroler Tourismus spielt sich im Familienbereich ab. Wir haben keinen Massen-Tourismus, sondern maximal einen intensiven Tourismus im Land.“