„Serientäter?“ - Pharmakologe warnt vor Zuschauern

„Was jetzt nötig ist, sind Studien in dem Labor, das wir im Alltag ‘Stadion‘ nennen, um so entscheidende Wissenslücken zu füllen“, forderte Sörgel. „So wie es für jedes Stadion ein Logbuch gibt, in dem alle Aspekte wie Sicherheit, Katastrophen- und Brandschutz niedergelegt sind und seit Mai auch der Hygieneplan, so muss eine Art ‘Tröpfchen- und Aerosolplan‘ entstehen“, erklärte der 69-Jährige. Das ließe sich in kurzer Zeit bei gesunden Probanden studieren.