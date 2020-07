35 Grad - und vielleicht sogar noch heißer?

Vor allem im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand und auch im Grazer Becken steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad. „Ob es vielleicht lokal noch heißer wird? Das lassen wir offen und werden wir morgen im Tagesverlauf besser abschätzen können“, so die Meteorologen der ZAMG am Donnerstag.