Seriendieb hat in Vorchdorf Ortsschilder im Visier

Fünf Schilder sind schon weg

Fünf Schilder wurden auf dem 40 Quadratkilometer großen Gemeindeareal bereits abmontiert. Hauptsächlich entlang der Längsausdehnung des Ortes. Vier Schilder standen an der Ortseinfahrt, eines am Ende der Gemeinde. Kurios: Es handelt sich eigentlich um gut einsehbare Stellen. Dennoch fiel der Diebstahl oft erst Tage später auf. „Der Täter kann nur in der Nacht aktiv gewesen sein“, meint der Bürgermeister .